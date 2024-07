Adrián Olivares, ex-Menudo, morre aos 48 anos: “Voa alto, irmãozinho”

Morreu, nesta terça-feira (9/7), aos 48 anos, Adrián Olivares, ex-integrante dos Menudos. A notícia do óbito, que aconteceu no México, foi dada por ex-integrantes do grupo. A causa, entretanto, não foi revelada.

Sérgio Blass foi às redes sociais para anunciar o acontecido. “Voe alto, irmãozinho. E muita força para sua família. Você sempre foi maduro para sua idade e seu carisma era inigualável. Você sempre será um dos bons e para sempre viverá no nosso coração”, declarou.

Já Robert Avellanet, compartilhou uma imagem com o rosto do amigo e disse estar em choque. “Força para sua família. Feliz transição para a sua alma. Sempre me lembrarei do seu grande senso de humor. Encontramo-nos lá, irmão. Descanse em paz, Adrian”, disse o artista.

Adrián era mexicano e foi o primeiro cantor dos Menudos, criado em 1970, que não era de Porto Rico a integrar o grupo. Ele veio ao Brasil em 1990 para divulgar o álbum Os Últimos Heróis. Ele era integrante quando a banda teve um fim temporário em 1993.

O Menudos contou com várias formações e foi encerrado, definitivamente, em 2009.