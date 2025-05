Deborra-Lee Furness descreve ‘traição’ após divórcio de Hugh Jackman

Em uma declaração divulgada à mídia, Furness, 69, disse: “É uma ferida profunda que corta fundo, no entanto, acredito em um poder superior e que Deus/o universo… está sempre trabalhando PARA nós.”

A atriz australiana Deborra-Lee Furness disse que sua “compaixão vai para todos que passaram pela jornada traumática da traição”, após pedir o divórcio do marido Hugh Jackman.

Furness disse que adquiriu “muito conhecimento e sabedoria” com o “fim” de seu casamento com Jackman, 56.

“Às vezes, o universo precisa criar circunstâncias árduas para que possamos atravessar e encontrar o caminho de volta para casa, de volta à nossa verdadeira essência e à soberania do amor-próprio.”

“Pode doer, mas, a longo prazo, retornar a si mesmo e viver dentro de sua própria integridade, valores e limites é libertação e liberdade”, acrescentou ela, na declaração emitida inicialmente ao Daily Mail.

Quando Furness e Jackman anunciaram sua separação em 2023, o casal emitiu uma declaração conjunta que, segundo eles, era “a única declaração que qualquer um de nós faria”.

“Nossa jornada agora está mudando e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual… Empreendemos este próximo capítulo com gratidão, amor e gentileza”, disseram eles na época.

O casal se conheceu no set do programa de TV australiano Corelli em 1995, logo depois que Jackman deixou a escola de teatro.

Eles se casaram no ano seguinte e mais tarde adotaram duas crianças.

Desde que Furness emitiu a declaração, Jackman, atualmente se apresentando em Nova York, postou um vídeo no Instagram no qual ele está pulando ao som da música Bye Bye Bye, do NSYNC.