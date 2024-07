O ex-apresentador da TV Globo André Marques, 44, abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram para interagir com os internautas no último sábado (6).

Em resposta aos questionamentos enviados pelos seguidores, o artista falou sobre novos projetos, aconselhou quem está enfrentando a obesidade na fase pós-bariátrica e sua luta contra o tabagismo. “Cara, quem sou eu para dar conselho, né? Fiquei 10 anos com o mesmo peso, bem equilibrado. No ano passado, eu engordei uns 5 a 7 kg. Acho que a luta contra a obesidade é para sempre, o alerta tem que estar ligado. A bariátrica não é a cura da obesidade, mas é um dos métodos mais eficazes”, começou. Na sequência, o apresentador deixou o seu conselho: “Acho que você tem que aproveitar, seguir ao pé da letra o que o seu médico falar e não dar mole”. André, que passou pelo procedimento cirúrgico em novembro de 2013, quando pesava cerca de 162 kg, disse que, principalmente após parar de fumar, também ganhou peso. “Eu tive uma parcela de culpa nesse ganho, eu bebi mais, me alimentei mal e parar e fumar piorou, mas estamos lutando”, garantiu. Aproveitando o momento, Marques também dividiu dicas para quem está na luta contra o vício, relembrando o dia em que decidiu parar definitivamente e sem o uso de medicamento durante seu processo. “Eu não usei nada, fiz uns exames, fiz um check-up e vi que o pulmão estava com traços pesados de fumante. Sai de lá e eu ainda tinha mais 3 ou 4 cigarros, fumei e falei para a minha empresária que quando eu chegasse em casa, eu não ia fumar mais”, explicou. “E lá já se vão mais de 100 e poucos dias [sem cigarro]. Não usei adesivo, não usei nada, parei, mas acho que você tem que tentar da maneira que conseguir, com remédio, ajuda de um psiquiatra, psicólogo, apoio dos amigos e da família”, finalizou.