Anitta desmente boato sobre ser nova empresária de Melody

Após circularem rumores de que Anitta seria a nova empresária de Melody, a assessoria da Girl From Rio desmentiu as informações e afirmou que as negociações em relação à carreira da jovem se encerraram há mais de um ano.

“Teria sido uma reunião realizada há quase um ano sobre uma possibilidade de parceria com a cantora Melody. Na época, esta intenção, portanto, foi descartada pela Rodamoinho, escritório de Anitta”, afirma a equipe da cantora.

Sobre o vídeo publicado por Melody em suas redes sociais nesta sexta (12/7) de uma reunião em que recebe inúmeros elogios de Anitta, a equipe da Girl from Rio declarou que a conversa em questão aconteceu há cerca de um ano.

Anitta e Melody colaboraram oficialmente pela primeira vez no início do ano, em Mil Vezes – Remix. A música é uma versão piseiro da faixa Mil Vezes, de Anitta.