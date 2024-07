Ele está no meio de nós. Mas, como reza o ditado, o que é bom dura pouco. Antonio Banderas retorna nesta quinta-feira (4/7) a Málaga, Espanha, após cumprir agenda profissional e se divertir no Rio de Janeiro. E, ao contrário do que tem se especulado por aí, o astro internacional não vai estar no júri da Dança dos famosos, do Domingão do Huck, cuja final será transmitida ao vivo no domingo (7/7).

O bonitão chegou ao Brasil na última segunda-feira (1º de julho) acompanhado de seu irmão e agente, Javier Banderas, para promover nova fragrância de sua linha de perfumes. Os dois hospedaram-se no Belmond Copacabana Palace, onde ocorreu o lançamento do produto na noite da última terça (02). Em uma das ações promocionais, o astro foi entrevistado pela atriz Carla Diaz. E ficou impressionado pela pronúncia perfeita do espanhol falado pela brasileira. – Fui alfabetizada em espanhol e morei alguns anos na Argentina – explicou a atriz na ocasião. Brava! Mas nem só de glamour vive o astro. Banderas subiu o Morro do Vidigal, Zona Sul da cidade, na manhã da última quarta-feira (03), quando visitou a sede do Nós do Morro. O ator teve como cicerone Babu Santana, um dos talentos egressos do grupo, do qual saíram também Thiago Martins e Roberta Rodrigues, entre outros. Sim, Banderas é gente como a gente. E hasta la vista!