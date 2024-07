Arraial Cultural deve movimentar mais de R$ 300 mil na economia, diz Minoru

O Arraial Cultural, promovido pelo Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), tem início nesta terça-feira (16), no Calçadão da Gameleira. Com apresentação de 15 quadrilhas e escolha da realeza junina, o evento segue até domingo (21).

Ao ContilNet, o presidente da FEM, Minoru Kinpara, ressaltou a importância da realização do evento para fomentar a economia local, além de resgatar a cultura. “Nossas expectativas são altíssimas. Em 2023, nós já tivemos um arraial cultural muito bom e como nosso governador nos orientou, vamos fazer o arraial 2024 melhor ainda”, disse.

Durante os dias de evento, haverá a apresentação de 15 quadrilhas juninas, sendo 7 de Rio Branco e 8 do interior, competindo o campeonato estadual. A apuração acontece na sexta-feira (19) e a premiação e desfile das campeãs será no domingo (21).

Além disso, Minoru também explicou que 12 bandas do Acre irão se apresentar em um dos palcos montados no evento. “Estamos valorizando a prata da casa. Além disso, temos aquilo que é tradicional, a parte da gastronomia, os brinquedos, o correio elegante e muita coisa maravilhosa”, disse.

Minoru disse ainda que no ano anterior foi movimentado mais de R$ 300 mil. “Acredito que este ano nós vamos superar, sabemos que o arraial não está sendo feito no período de pagamento, mas a expectativa é que mesmo assim nós tenhamos uma movimentação financeira muito boa aqui para atender também as pessoas que vem aqui ganhar seu dinheiro”, disse.

O presidente da FEM disse que a expectativa de público é muito boa.