Brasil tem cinco parques de diversões entre os melhores do mundo

Cinco representantes brasileiros garantiram espaço no ranking dos 25 melhores parques aquáticos e de diversão do mundo em 2024, divulgado pela plataforma de viagens TripAdvisor.

O Beach Park, em Aquiraz (Ceará); Beto Carrero World, em Santa Catarina; Parque Terra Mágica Florybal, no Rio Grande do Sul; Náutico Praia Clube, em Goiás e o Alpen Park, também no Rio Grande do Sul, são os lugares “tupiniquins” da lista.

Sempre aguardado, o prêmio anual Travellers’ Choice — Best of the Best se baseia em avaliações do público ao longo de 12 meses.

No top 10, há diferentes tipos de parques de diversão e aquáticos de várias partes do mundo – inclusive, há novidades em relação à lista de 2023.

