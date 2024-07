Brasileira e alemão consagram casamento seguindo as tradições do povo Huni Kuin; VÍDEO

Um casamento que ocorreu recentemente no Horto Florestal, na capital do estado do Acre, Rio Branco, chamou atenção na web, primeiro de tudo, pelo amor que atravessou o oceano para poder ser concretizado, já que Kívia é brasileira, e Cândido, seu agora esposo, é alemão.

Se os milhares de quilômetros sobre os mares não geram uma diferença suficiente para que você se surpreenda com essa junção, sua celebração com certeza pode ser motivo de surpresa.

O casal resolveu fazer seu matrimônio seguindo a cultura do povo Huni Kuin, com pinturas, música e vestimentas adequadas, celebrando assim a conexão com os povos originários do estado e festejando a ligação com a natureza.

O momento foi compartilhado através do Instagram do filmmaker responsável pelos registros do momento mais que especial. Para aqueles que tiverem interesse em conferir o material na íntegra, basta ver abaixo: