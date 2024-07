Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense garantiu a sua segunda vitória no Brasileirão de 2024 no último domingo (21/7), diante do Cuiabá. Apesar do triunfo e de ter deixado a lanterna do campeonato, o Tricolor de Laranjeiras ainda lidera chance de queda à Série B.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Fluminense lida com 86,7% de chance de rebaixamento. Seguido pelo Tricolor, vem o Atlético-GO, atual 20° colocado na tabela, com 86,3% de probabilidade de queda à Série B. Além do Fluminense, Grêmio e Corinthians, que também lutam contra o Z4, venceram suas respectivas partidas pela 18ª rodada e melhoraram as suas chances contra o rebaixamento. Por outro lado, Vitória e Criciúma sofreram duras derrotas e ficaram mais próximos da zona da degola. Confira a probabilidade de rebaixamento de cada equipe do Brasileirão: Fluminense – 86,7%

Atlético-GO – 86,3%

Vitória – 56,7%

Grêmio – 51,4%

Criciúma – 32,3%

Corinthians – 29,6%

Cuiabá – 20,5%

Internacional – 10,2%

Juventude – 10,0%

Vasco da Gama – 7,9%

Athletico-PR – 2,8%

Atlético-MG – 2,3%

Red Bull Bragantino – 2,1%

Bahia – 0,52%

Cruzeiro – 0,25%

São Paulo – 0,20%

Fortaleza – 0,063%

Flamengo – 0,018%

Palmeiras – 0,005%

Botafogo – 0%