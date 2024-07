Briga entre pessoas em situação de rua deixa um ferido a golpes de perna-manca e faca em Rio Branco

O morador em situação de rua Jean Carlos Silva Paiva, 50 anos, foi vítima de agressão física por perna-manca e golpe de faca no braço na noite desta quarta-feira (17), nas proximidades da Praça dos Tocos, na rua Benjamin Constant, no bairro Centro, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jean Carlos estava na companhia de outros moradores em situação de rua, consumindo drogas, quando se desentendeu com um deles, ainda não identificado, por causa de um cachimbo de fumar crack. O acusado, de posse de uma perna-manca, agrediu a vítima e, em seguida, pegou uma faca e desferiu um golpe no braço esquerdo do rapaz.

Após a ação, o acusado fugiu do local. Para não morrer, Jean Carlos correu e pediu ajuda no Centro Pop, que acionou a polícia e uma ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Jean para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

A reportagem conversou rapidamente com Jean durante o atendimento dele por socorristas do Samu, e ele relatou que já é a 22ª facada que havia levado e que não morria porque é “indestrutível”.

Policiais militares estiveram no local do crime, colheram as características do acusado e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).