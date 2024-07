Busca e apreensão de ônibus da Ricco pode virar investigação em CPI na Câmara

A decisão da Justiça de São Paulo em exigir a busca e apreensão de 16 ônibus da Ricco, empresa responsável pela frota do transporte coletivo de Rio Banco, chegou à Câmara Municipal da capital.

O vereador Fábio Araújo (MDB) deverá protocolar um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias sobre a empresa.

Durante a sessão da Câmara desta quinta-feira (11), o vereador também questionou o motivo da Prefeitura da capital não ter aberto uma nova licitação para o transporte da capital.

“Três anos e seis meses para uma licitação sair do papel é inaceitável. Vamos investigar essa situação para garantir que os interesses da população sejam respeitados”.

Entenda o processo

Na última semana, a Justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 16 ônibus da empresa Rotran Auto Ônibus Linhas Rodoviárias LTDA, pertencente a Ricco Transportes, responsável pelo transporte coletivo de Rio Branco. Os ônibus fazem parte da frota que atua na capital do Acre.

De acordo com o processo, a empresa que tem sede em Goiás, contraiu um empréstimo no valor de R$ 2.628.322,21 milhões junto ao Banco Caruana, de São Paulo. No acordo, a Rotran se comprometeu a pagar 54 parcelas do empréstimo, que seria para a compra dos 16 ônibus da marca Mercedes Benz, modelo Induscar Apache U, com datas de fabricação de 2014 a 2016.

Os advogados do banco paulista alegam que a empresa do grupo da Ricco não efetua o pagamento das parcelas desde fevereiro de 2024.

Posição da RBTrans

Nesta sexta-feira (12) a Superintendência da RBTrans afirmou que os ônibus da Ricco alvos do processo foram recolhidos e estão na garagem da empresa. Até que o problema seja resolvido, os ônibus reservas da empresa foram colocados em circulação. Além disso, outros oito novos ônibus deverão chegar à capital em breve.