Calote em empréstimo faz Justiça determinar apreensão de 16 ônibus da Ricco em Rio Branco

Na última semana, a Justiça de São Paulo determinou a busca e apreensão de 16 ônibus da empresa Rotran Auto Ônibus Linhas Rodoviárias LTDA, pertencente a Ricco Transportes, responsável pelo transporte coletivo de Rio Branco. Os ônibus fazem parte da frota que atua na capital do Acre.

De acordo com o processo, a empresa que tem sede em Goiás, contraiu um empréstimo no valor de R$ 2.628.322,21 milhões junto ao Banco Caruana, de São Paulo. No acordo, a Rotran se comprometeu a pagar 54 parcelas do empréstimo, que seria para a compra dos 16 ônibus da marca Mercedes Benz, modelo Induscar Apache U, com datas de fabricação de 2014 a 2016.

Os advogados do banco paulista alegam que a empresa do grupo da Ricco não efetua o pagamento das parcelas desde fevereiro de 2024. Ainda de acordo com o banco, após uma investigação foi constatado que os ônibus estariam circulando na frota do transporte público em Rio Branco.

Com isso, o Juiz de Direito Danilo Mansano Barioni, da 38° Vara Cível da Comarca de São Paulo acatou o pedido da liminar apresentada pelo banco e enviou carta precatória a Comarca de Rio Branco, para o prosseguimento do processo.

Ao chegar a Justiça do Acre, a juíza Bruna Barreto Perazzo Costa, ao alegar o interesse público da ação, determinou que num prazo de 5 dias a Ricco junte aos autos as providências adotadas para a solução amigável com o banco.

Polêmica na Câmara

O processo chegou até a Câmara Municipal de Rio Branco. A líder da Oposição do prefeito Tião Bocalom na Casa, vereadora Elzinha Mendonça (PP), apresentou um requerimento exigindo que a Ricco Transportes enviasse a relação completa dos veículos utilizados no transporte da capital.

Uma confusão durante a votação do requerimento fez com que os próprios vereadores da base do prefeito votassem a favor do pedido, de forma equivocada. Ao final, coube ao presidente da Casa, vereador Raimundo Nénem retomar a votação, que deverá acontecer ainda nesta semana.