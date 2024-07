Cadela morre em viagem e transportadora entrega corpo em isopor

Os tutores de Gaia se mudaram para a capital paulista e contrataram o serviço de transporte terrestre da empresa MooviPet para fazer o percurso. Os responsáveis tinham medo que algo acontecesse com a golden caso fosse de avião, medo que cresceu nos últimos meses após a morte do cachorro Joca, em abril.

Gaia embarcou para a viagem em 26 de junho, em São Luís. A viagem parecia ocorrer conforme o esperado, quando os tutores receberam o comunicado de que o veículo teria quebrado no Pará. A notícia de que a cadela havia morrido veio no final do dia.

Segundo a família da golden, a MooviPet não deu explicações sobre a morte, o que fez com que os tutores criassem o perfil “Justiça Pela Gaia” para denunciar e cobrar respostas pelo caso. “Até agora, a empresa não nos enviou nenhuma documentação, fotos ou vídeos da Gaia, nem tampouco atestado de óbito, inclusive tentaram conseguir esse atestado até com a clínica de São Luís que ficou com ela sob refrigeração”, diz publicação.

Após o óbito sem explicações, o pesadelo dos tutores não terminou. Segundo a publicação feita no Instagram @justicapelagaia, a empresa não queria entregar o corpo. “Sugerindo incinerá-lo ou até mesmo descartar pela estrada só Deus sabe como”, relata o posto. O corpo da golden foi entregue no dia 30 de junho em uma caixa de isopor enrolado em um saco plástico. Os responsáveis registraram boletim de ocorrência e aguardam resultado da autópsia.

A MooviPet não se posicionou publicamente e desativou os comentários do Instagram. Entramos em contato com a empresa. Em caso de retorno, a reportagem será atualizada.

Mais denúncias

Após a repercussão do caso de Gaia, outras denúncias contra a MooviPet ganharam destaque.