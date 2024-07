Câmara de Vereadores aprova LDO de Bocalom no valor de de R$ 2,3 bilhões; veja detalhes

Nesta quarta-feira (17) a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2025, apresentada pelo prefeito Tião Bocalom. No total, os gastos ultrapassam os R$ 2,3 bilhões, um aumento de R$100 milhões em relação ao orçamento deste ano, que foi de R$2,2 bilhões.

Além do projeto na íntegra, os vereadores também aprovaram uma abertura de crédito suplementar que chega a R$ 100 milhões. O valor será destinado a secretarias importantes da Prefeitura, como a Saúde, que abocanhou R$ 59 milhões a mais no orçamento. Além da pasta da Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) e a Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), com R$ 36 milhões.

VEJA MAIS: Câmara de Vereadores recebe proposta de LDO de R$2,3 bilhões para a prefeitura

Houve ainda novos créditos para a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (FGB), o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) e a Secretaria Municipal de Educação (Seme), no valor de R$ 9,9 milhões.