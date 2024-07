Câmara de Vereadores recebe proposta de LDO de R$2,3 bilhões para a prefeitura

A Câmara Municipal recebeu o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do próximo ano.

A receita, debatida nesta quarta-feira (03), estimada para 2025 é de R$2,3 bilhões, um aumento de R$100 milhões em relação ao orçamento deste ano, que foi de R$2,2 bilhões.

O projeto é um instrumento de planejamento orçamentário que define metas e prioridades da administração pública, diretrizes de política fiscal, metas sustentáveis da dívida pública, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, trata das mudanças na legislação tributária e define a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

“Nesse sentido, nossa gestão tem priorizado, na elaboração dos instrumentos de planejamento, o melhor controle do gasto público e a hierarquização de prioridades”, declarou o primeiro-secretário da Câmara Municipal, vereador Fábio Araújo , ao Ac24horas sobre a LDO.