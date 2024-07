Campanha de vacinação contra gripe é antecipada no Acre; veja quem pode se vacinar

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI/AC) divulgou nas redes sociais, que a campanha de vacinação contra o vírus da Influenza no estado será antecipada. As informações são desta quinta-feira (11).

Segundo a coordenadora, a partir do dia 10 de julho, serão vacinados idosos e crianças de 6 meses a 5 anos.

Essa será a primeira etapa da campanha de vacinação. Já, a partir do dia 20 de julho, os trabalhadores da saúde serão vacinados.

VEJA TAMBÉM: Com aumento de casos de SRAG, Acre não tem vacinas da gripe nos postos; entenda

O Acre enfrenta o aumento de casos de SRAG sem vacina da gripe nos postos. No ano passado, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação da gripe no estado.

Tradicionalmente ela é realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio. A antecipação fez parte da estratégia de microplanejamento, realizada pelo Ministério da Saúde em conjunto com estados e municípios.

De acordo com o Ministério, com a antecipação, o objetivo era fortalecer e ampliar o acesso à vacinação, respeitando as diversidades regionais, em que a organização e a operacionalização consideram a realidade local, direcionando esforços para o alcance da cobertura vacinal.