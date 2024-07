Carro tenta fazer conversão e acaba batendo em moto no interior do Acre

O motociclista Fred Mota de Sena, 31 anos, foi vítima de um acidente de trânsito, no final da tarde desta segunda-feira (8), na BR-364, na entrada do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Fred estava trafegando no sentido Bujari/Rio Branco, em uma moto de alta cilindrada e após ter saído do município de Feijó com destino a Rio Branco, onde já tinha negociado a venda da moto para outra pessoa.

Uma caminhonete modelo Triton de cor branca fez uma conversão para retornar na pista e não viu a moto de Fred, causando o acidente. No acidente, o motociclista sofreu escoriações, além de também reclamar de dores no quadril.

Uma ambulância básicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Fred ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele se encontra em estado de saúde estável.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, a moto foi removida por um guincho.