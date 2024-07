Colunista do ContilNet comemora aniversário com salto de parapente no Rio de Janeiro; FOTOS

No dia 10 de julho, a colunista e self coach Maysa Bezerra celebrou seus 45 anos de uma maneira inesquecível. Para marcar a data, a escritora viajou para a cidade do Rio de Janeiro e realizou um salto de parapente da Pedra Bonita, em São Conrado.

Em uma série de fotos impressionantes, Maysa compartilhou a emoção de sobrevoar a cidade maravilhosa. “Hoje, realizei um sonho de infância. Aos 45 anos, saltei de parapente na Pedra Bonita, em São Conrado. A emoção foi indescritível!”, declarou.

Maysa relatou que o instrutor Maurício, com 16 anos de experiência, ofereceu-lhe a escolha de saltar com ou sem nuvens. Optando por saltar com nuvens, ela afirmou sentir-se completamente segura. “Não tive dúvidas, estava nas melhores mãos.”

A escritora refletiu sobre a importância de estar cercada por pessoas experientes e de se permitir viver novas experiências. “A lição aqui é clara: andar com quem tem experiência de vida e conviver com pessoas que têm o que agregar a você transforma a jornada. E o melhor, se permitir viver novas experiências!”, destacou.

Encerrando sua mensagem com um toque inspirador, Maysa expressou sua gratidão e encorajou todos a seguirem seus sonhos. “Medo? Nenhum. Gratidão? Imensa! Voe alto e realize seus sonhos.”

Veja a publicação completa no perfil de Maysa Bezerra: