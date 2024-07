Concurso Câmara Sena Madureira tem comissão formada; são 11 vagas

Está oficialmente formada a comissão de acompanhamento das atividads do próximo concurso Câmara Sena Madureira, no estado do Acre. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Vale lembrar que a autorização já foi devidamente publicada. De acordo com o comunicado, serão ofertadas 11 vagas para diversas funções, com salários iniciais que variam de R$ 1.500,00 a R$ 3.960,00. Veja os detalhes na aba ‘Cargos e vagas‘.

Situação atual do concurso Câmara de Sena Madureira

Comissão formada

Está formada a comissão de membros que acompanhará os trâmites do novo concurso público da Câmara de Madureira, no Acre.

Autorização

Teve início o processo que resultará na publicação de um novo edital da Câmara de Sena Madureira. Veja na íntegra!

Cargos e vagas

Ao todo, serão ofertadas 11 vagas para funções de níveis médio, técnico e superior de formação. Confira nas tabela abaixo!

Níveis médio/técnico

CARGO VAGAS SALÁRIO Auxiliar Legislativo – Serviços Gerais 2 R$ 1.500,00 Auxiliar Legislativo – Vigia 4 R$ 1.500,00 Técnico Legislativo I – Administrativo 1 R$ 2.640,00 Técnico Legislativo II – Motorista 1 R$ 2.640,00 Técnico Legislativo III – Informática 1 R$ 2.640,00

Nível superior

CARGO VAGAS SALÁRIO Analista Legislativo – Administrativo 1 R$ 3.960,00 Analista Legislativo – Contabilidade 1 R$ 3.960,00

Informações do concurso Câmara de Madureira – AC