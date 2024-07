Confira o resumo da novela Teresa desta segunda-feira

Hoje na novela Teresa, acompanhamos as reviravoltas na vida dos personagens, com muitos conflitos amorosos e traições sendo reveladas.

Resumo de hoje da novela Teresa

Fernando diz a Teresa que vai procurar por Luisa porque ficou muito mal com essa situação que eles criaram. Teresa diz que seria melhor que ele não fizesse isso, pois Luisa poderia pensar que ele se arrependeu, então o melhor é que eles sigam incomunicáveis num hotel.

Regina sofre uma crise nervosa quando Teresa a conta que se divorciará de Arthur. Regina tenta convencê-la a apoiar seu marido, que no momento passa por uma situação difícil, e que se Teresa não agir assim, estará comprovando que na verdade nunca o amou. Teresa diz que adora Arthur, mas não pode perdoá-lo. Luisa, desolada, diz a Aurora que Mariano tinha razão, que Fernando não vai se casar com ela, pois irá ficar com Teresa.

Aída, ao saber que Mariano já não está com Aurora, o beija e pede que ele a de outra oportunidade. Mariano a rejeita dizendo que não a ama e por isso não existe outra possibilidade que não a de serem amigos. Arthur diz a Lucia que era verdade o que Mariano dizia, que Teresa só se interessava por seu dinheiro, mas que agora já não sabe se poderá viver sem ela.

Oriana se surpreende quando Fernando a diz que não irá mais se casar com Luisa, pois se apaixonou por Teresa. Oriana o esbofeteia, e o diz que Teresa é esposa de seu melhor amigo, e não pode trai-lo, muito menos deixar Luisa, que é uma mulher tão boa, ela completa dizendo que a Teresa só lhe importa o dinheiro, Oriana tenta de todas as formas convencer Fernando que se case com Luisa, e diz que prefere estar morta do que ver seu filho se casar com uma oportunista como Teresa.

Teresa escuta que Lucia ficou uma noite com Arthur, e joga isso na cara dele, dizendo que realmente ele se importa muito com o casamento deles. Arthur responde que irá refazer sua vida com uma mulher honesta e que o ame de verdade, e assim sendo, que Teresa o deixe em paz.

Aída diz a Aurora que tentou seduzir Mariano, e ele a rejeitou, porque ainda a ama, e agora sim os deixará em paz, porém quer ser a madrinha do casamento deles. Arthur se surpreende quando Luisa o diz que Fernando não irá se casar com ela porque se apaixonou por Teresa.

Na novela, Teresa (Angelique Boyer) é uma jovem dominada pela ambição que não está disposta a trabalhar para melhorar sua condição social e decide pelo caminho do engano e da traição. Os pais de Teresa fizeram um grande sacrifício para lhe dar uma vida digna e sem necessidades, mas para ela nada é suficiente.

Mariano (Aarón Díaz) é muito apaixonado por ela, a apoia incondicionalmente e está sempre a sua disposição. No entanto, Teresa, apesar de gostar de Mariano, o vê apenas como algo de sua propriedade. Sempre que tem oportunidade, deixa o jovem para ir atrás de homens com poder e fortuna. Ela só volta a ficar com Mariano quando sabe que há outras mulheres interessadas nele. A novela Teresa, na faixa das 14h20, no SBT.

Fonte:TV Pop