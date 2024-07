Confirmado! Pablo do Arrocha se apresenta na Exposena; outras 4 atrações nacionais serão reveladas

A coluna de Douglas Richer, no site ContilNet, revela com exclusividade que o encerramento da ExpoSena contará com a apresentação de um cantor sertanejo, cujo nome ainda é mantido em segredo pela organização. A programação completa, que incluirá quatro atrações nacionais, além de bandas locais e regionais, será divulgada em breve.

Entre as atrações já confirmadas estão Pablo do Arrocha e Fernanda Brum. A cantora gospel se apresentará na segunda-feira, dia 23 de setembro, enquanto Pablo do Arrocha subirá ao palco no domingo, dia 22 de setembro.

A Exposena, tradicional evento de Sena Madureira, será realizada nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro, marcando o início das comemorações pelos 120 anos do município. Além dos shows musicais, a equipe de Mazinho Serafim promete um pacote de festividades para celebrar a data histórica.