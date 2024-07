Coordenação do Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico busca apoio para promover evento no Juruá

Pela primeira vez o festival será lançado em outubro no Juruá, em Cruzeiro do Sul, abrangendo os municípios daquela região, com atrações nacionais e em Rio Branco, na capital em dezembro, na Semana alusiva ao Dia Internacional da Declaração de Direitos Humanos no Acre é 17ª Semana Acreana da Diversidade.

O festival abre um percurso de mais de 20h, de programação com vários filmes internacionais voltados à temática LGBTQIAP+, com produções da América Latina, da França e do Brasil.

Idealizado nos anos anteriores em Rio Branco, no Acre, o festival será 100% gratuito, se tornando desde a sua primeira edição, referência no empoderamento das produções cinematográficas do setor LGBT na Amazônia.

Segundo o idealizador do festival, Moisés Alencastro, o evento foi criado para entrar na programação oficial do estado do Acre e na Amazônia, para levar ao público discussões importantes relacionadas à diversidade e aos direitos da comunidade LGBTQIA+, além de colocar o estado do Acre, no mapa dos festivais de cinema realizados no Brasil.

“Um festival que abre uma janela para o cinema LGBTQIA+ vai além das questões artísticas, é um espaço de ato político”, escreveu Rose Farias, produtora cultural e roteirista acreana.

“São filmes com narrativas de vida, gostos e comportamento naturalizados, numa ruptura com a sociedade conservadora, que necessita enxergar a Diversidade que permeia a existência do segmento LGBTQIA+ pelas produções do áudio visual.

Para Germano Marino, chefe da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBT+, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), “nos colocamos a disposição para ajudar a realização desse festival, que vem se tornando a cada edição, importante instrumento de transformação para a cultura LGBTQIA+ do Acre, através das produções do áudio visual”.

O Transamazônico também promove um ciclo de debates, palestras, sensibilizações e letramento para diversos segmentos da sociedade. A iniciativa busca dar visibilidade a vozes de artistas e profissionais LGBTQIA+ e fomentar discussões relevantes acerca de pautas relacionadas aos direitos humanos e ao audiovisual.