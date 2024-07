Corinthians anuncia a contratação de goleiro ex-Flamengo

Na tarde desta terça-feira (02), o Corinthians anunciou a chegada do goleiro Hugo Souza de forma oficial. Com vínculo junto ao Flamengo, o jogador chega por empréstimo, com opção de compra, até o fim da atual temporada

“Estou muito feliz. Estou onde eu queria estar, isso é importante. Darei sempre o meu melhor e foi isso que eu vim buscar: ajudar a equipe”, disse o atleta em suas primeiras palavras como jogador do clube do Parque São Jorge. A informação já havia sido antecipada pela CNN na última semana.

Hugo chega ao Timão para disputar posição com Matheus Donelli, que assumiu a titularidade do gol alvinegro após as saídas de Cássio e Carlos Miguel.

Hugo Souza

Cria da base do Flamengo, Hugo Souza tem 25 anos e é conhecido como “Neneca”. Assumiu a titularidade do rubro-negro aos 21 aos, mas acabou perdendo espaço. O goleiro estava emprestado ao Chaves, clube da primeira divisão de Portugal.