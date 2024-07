Criadores de Stranger Things farão série de terror para a Netflix

Os irmãos Matt e Ross Duffer, produtores de Stranger Things, foram escolhidos para conduzir uma nova série de terror na Netflix. A novidade, intitulada Something Very Bad is Going to Happen (Algo de Muito Ruim Vai Acontecer, em tradução livre) ainda não tem previsão de estreia.

A trama é descrita como um mistério sinistro que acontece nos dias anteriores a um casamento, levando noivo e noiva a um reino de terror.

Stranger Things: Netflix mostra os bastidores da 5ª temporada da série

Ansioso para a quinta temporada de Stranger Things? Para diminuir um pouco a ansiedade, ou, talvez, aumentar, a Netflix publicou um vídeo com os bastidores das gravações pelas redes sociais.

“Há 8 anos eles estavam começando essa aventura. Agora estão aí, se preparando pra salvar o mundo pela última vez. Vem aqui ver os bastidores da 5ª e última temporada de Stranger Things”, legendou a plataforma.

Nas imagens, é possível ver a preparação para algumas cenas e os depoimentos de alguns protagonistas da série, como Millie Bobby Brown, que interpreta Eleven. Confira: