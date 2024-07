Decisão de não participar de especial de Marília foi de Maiara; saiba o que ela alegou

Marília Mendonça terá um show histórico em seu tributo, no próximo dia 5 de outubro e contará com grandes nomes da música, como Alok, Zé Neto & Cristiano, entre outros, porém uma falta vai ser sentida: Maiara & Maraisa não vão se apresentar.

De acordo com fontes do portal, Maiara não tem condições psicológicas de fazer o show, por toda carga emocional que o palco do festival trás a ela. O projeto “As Patroas”, protagonizado por ela e sua irmã gêmea ao lado de Marília Mendonça, foi lançado no Allianz Parque, palco do tributo para a cantora.

O projeto estava marcado para ser iniciado em 19 de março de 2022, com um grande show para mais de 20 mil pessoas no estádio Mineirão, porém o falecimento de Marília Mendonça, em 5 de novembro de 2021.