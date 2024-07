Deputados decidem antecipar eleições da Mesa Diretora da Aleac para antes do recesso parlamentar

Durante a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (2), o primeiro secretário da Casa, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), convocou todos os deputados para tratar sobre a antecipação das eleições da Mesa Diretora.

Em entrevista ao ContilNet, o atual presidente da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), confirmou que as eleições serão antecipadas para antes do recesso parlamentar, marcado para acontecer no dia 12 de julho.

Ainda na entrevista, Gonzaga anunciou que deverá concorrer ao cargo de 1º secretário, dando espaço para que o ex-presidente Nicolau Júnior volte a disputar o cargo pela terceira vez.

“Quanto mais rápido nós fizermos isso, melhor. Até porque nós vamos ter umas eleições e há muita divergência então é preferível que a gente faça essas eleições agora, antecipe ela, para que a gente possa ter uma eleição com a concordância de todos”, disse Gonzaga.

A votação da nova Mesa Diretora deveria ser feita apenas no final do ano, para posse em 2025.

Além disso, a reunião a portas fechadas serviu para tratar sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 (LDO), que já está na Casa e também deverá ser votada antes do recesso parlamentar.

A previsão orçamentária para o ano que vem é de R$ 11,1 bilhões, um crescimento de 12,27% em relação ao ano passado.