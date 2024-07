Dia do Rei Pelé é sancionado e será comemorado em 19 de novembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou lei proposta pelo Congresso Nacional que cria o Dia do Rei Pelé. A sanção da Lei 14.909 veio na edição desta terça-feira (2/7) do Diário Oficial da União.

“Fica instituído o Dia do Rei Pelé, a ser comemorado, anualmente, no dia 19 de novembro, data em que marcou seu milésimo gol, no ano de 1969”, diz o documento.

A Comissão de Esporte do Senado aprovou o projeto de criação da data no dia 21 de maio deste ano.

“Fora das quatro linhas, a contribuição de Pelé ao mundo foi igualmente significativa. Seu envolvimento em causas sociais, seu trabalho junto a organismos internacionais como a ONU, a Unesco e a Unicef, e sua luta por um sistema esportivo mais justo no Brasil, exemplificam seu compromisso com a sociedade e com o bem-estar das pessoas”, justificou o relator do caso, senador Jorge Kajuru (PSB-GO).