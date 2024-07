Dólar vai subir mais? 3 fatores que explicam para onde vai a moeda

A valorização do dólar foi de 17,5% no ano, com a moeda chegando a ser negociada a R$ 5,70 nesta terça-feira, dia 2. O patamar é o mais alto desde janeiro de 2022, quando o dólar atingiu R$ 5,72. A forte apreciação do dólar no Brasil se estende há sete meses, tendo como pano de fundo a menor urgência do Federal Reserve (Fed) em iniciar o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos e a piora das perspectivas fiscais.

Contudo, apesar do cenário adverso para moedas emergentes durante todo o ano, foi em junho que a alta do dólar tomou uma nova proporção, saindo de R$ 5,25 para R$ 5,59, diante dos discursos agressivos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre pautas econômicas. Essa apreciação de 6,5% foi a maior alta mensal dó dólar frente ao real em dois anos.