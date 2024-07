Ex-BBB brilha em evento nacional no Maranhão com marca acreana; veja as fotos

Beatriz Reis, conhecida como “Bia do Brás” por sua participação no “Big Brother Brasil 24”, está fazendo sucesso após sua passagem pelo famoso reality global. Recentemente, ela foi destaque no famoso São João da Thay, um dos eventos mais badalados do calendário cultural brasileiro, realizado no Maranhão.

Durante o evento, Beatriz escolheu usar peças exclusivas da renomada chapelaria Sol e Lua, uma marca acreana que se tornou queridinha entre as celebridades. Em um ensaio exclusivo, a ex-camelô exibiu com elegância duas criações da marca, demonstrando estilo e autenticidade.

Ao ContilNet, Linda Neves, fundadora da Sol e Lua, destaca o reconhecimento do trabalho artesanal da marca acreana: “É uma honra ver nossas peças sendo tão bem representadas por alguém tão querido pelo público como a Beatriz”.

Veja fotos cedidas para coluna: