Edital de diplomata publicado: 50 vagas e salário de R$ 20,9 mil

Está publicado o edital Diplomata para a oferta de 50 vagas no cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata. O salário inicial é de R$ 20.926,98!

Em síntese, as principais informações:

Banca: Cebraspe

Vagas: 50

Cargo: Terceiro-Secretário

Escolaridade: nível superior

Salário inicial: R$ 20.926,98

Inscrições: 15/7 até 26/7

Taxa de inscrição: R$ 229,00

Provas: 15/9

Edital

Cargos e vagas do edital Diplomata

O edital Diplomata oferta 50 vagas na classe inicial de Terceiro Secretário, distribuídas da seguinte forma:

Ampla concorrência: 37 vagas;

Candidatos negros: 10 vagas; e

Pessoas com deficiência: 3 vagas.

Requisitos do edital Diplomata

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos do edital Diplomata, são eles:

Ser brasileiro nato, conforme o art. 12, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, e o art. 36 da Lei nº 11.440/2006;

Estar no gozo dos direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC). No caso de a graduação ter sido realizada em instituição estrangeira, caberá exclusivamente ao candidato a responsabilidade de apresentar, até a data da posse, a revalidação do diploma exigida pelo MEC, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

Ter idade mínima de 18 anos;

Ter sido aprovado no concurso; e,

Nos termos do art. 14, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990, e suas alterações, apresentar aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, verificada por meio de exames pré-admissionais.

Salários do edital Diplomata

Os aprovados no edital Diplomata farão jus a um salário inicial de R$ 20.926,98.

Inscrições do edital Diplomata

Os interessados devem entrar no site do Cebraspe entre os dias 15 e 26 de julho de 2024. Para homologar a candidatura, é preciso efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 229,00.

Vale lembrar que o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16/08/2024.

Etapas e provas do edital Diplomata

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

1ª fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório; e

2ª fase: Provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova Objetiva

A primeira fase do certame será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório, contendo 65 questões do tipo CERTO ou ERRADO de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito, distribuídas da seguinte forma:

A Primeira Fase será realizada nas 27 capitais das Unidades da Federação, na data provável de 15 de setembro de 2024, em dois períodos:

o primeiro, iniciando-se às 9 horas e 30 minutos, com duração de 3 horas; e

o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 horas.

Provas Escritas

A segunda fase do certame será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Língua Espanhola ou Língua Francesa).

A distribuição das provas escritas será a seguinte:

As provas escritas serão avaliadas e pontuadas segundo os seguintes critérios:

Prova de língua portuguesa

Prova de língua inglesa

Demais provas da segunda fase

Serão convocados para as provas escritas da Segunda Fase, os candidatos mais bem classificados na prova

objetiva da Primeira Fase, de acordo com os quantitativos especificados no quadro a seguir:

A Segunda Fase será realizada nas capitais onde houver candidatos aprovados na Primeira Fase.

O conteúdo programático pode ser conferido no edital!