Edu Sterblitch revela que fez sexo no banheiro de Luciano Huck; vídeo

Eduardo Sterblitch revelou que o banheiro da casa de Luciano Huck já foi um local usado por ele para fazer sexo. Durante o Papo de Segunda, do GNT, o humorista contou sobre a experiência ao ser questionado a respeito do lugar mais estranho em que ele já tenha transado.

“O mais estranho foi na casa do Luciano Huck. A gente estava querendo transar, só que o banheiro era muito bom, e isso me desconcentrou um pouco”, disse ele ao amigo João Vicente de Castro.

Edu, então, explicou o que tirou seu foco no cômodo. “Isso foi o mais esquisito, porque poderia ser mais rápido, uma coisa mais selvagem, boa, mas eu fiquei almejando as coisas do banheiro dele. Não brochei, mas não me concentrei direito. É um banheiro enorme! Tem cinema, carro”, disparou.

Sterblitch ainda questionou se João Vicente conhecia o banheiro e foi surpreendido. “Já transei lá também”, disse o apresentador aos risos.

Assista a revelação de Edu Sterblitch: