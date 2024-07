Eduardo Bolsonaro diz que aliados querem lugar de seu pai mas não tem humildade

O deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o chamado filho Zero 2 do ex-presidente Jair Bolsonaro, veio a público, num vídeo postado em suas redes sociais, com uma série de elogios ao pai como responsável pelo crescimento da bancada de direta no congresso e responsável pela aprovação das pautas conservadoras, mas com críticas à pseudoaliados que não reconheceriam completamente sua liderança.

De acordo com o deputado, esses aliados trabalham com o ideal de assumirem o protagonismo de Jair Bolsonaro, embora não tenham um de seus predicados, os princípios fundamentais da humildade.

Eduardo Bolsonaro cita dois exemplos resultantes do que ele considera a humildade na política através de seu pai: o ex-governador de São Paulo, João Dória, e os fundadores do MBL (Movimento Brasil Livre), do qual o deputado federal Kin Kataguiri (Unão-Brasil-SP-), é um dos remanescentes.

Segundo Eduardo Bolsonaro, eles são bons exemplos dos que, por falta de humildade, tentaram bater de frente com o chefe do clã Bolsonaro e ficaram pelo caminho por não reconheceram que é a Jair Bolsonaro que se deve no Brasil a primazia de as pessoas não terem mais vergonha de assumirem posições de que são de direita.

O deputado grava o vídeo, com uma criança de colo nos braços, fazendo as reflexões de que alguns aliados, embora não manifestem isso claramente, também sonham em assumir o protagonismo de Jair Bolsonaro e torceriam para que ele permaneça inelegível. Eduardo Bolsonaro chega a citar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um desses exemplos.