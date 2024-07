Educação convoca aprovados de processo seletivo em todo o Estado; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25), a Secretaria de Educação do Acre publicou novas convocações do último processo seletivo feito pela pasta.

As convocações são para o cargo de assistente educacional, mediador e professor em diversos municípios do estado, na modalidade rural e urbana.

O decreto também divulgou quais documentos deverão ser apresentados pelos novos servidores, as datas e os locais disponibilizados para receber a documentação nos seguintes municípios: Assis Brasil, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Senador Guiomard.

