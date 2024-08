Em jatinho de 34 milhões, Murilo Huff desembarca em Cruzeiro do Sul para a ExpoJuruá; VÍDEO

Na tarde de terça-feira, 31 de julho, Murilo Huff chegou a Cruzeiro do Sul, no Acre, a bordo de seu jatinho avaliado em cerca de 34 milhões de reais. O cantor é a principal atração da Expo Acre, Juruá 2024, evento que marca seu retorno ao estado após sua apresentação em 2022.

Ao desembarcar no aeroporto, Huff foi calorosamente recebido por fãs e influenciadores. Demonstrando sua habitual simpatia, o artista tirou fotos e conversou com os presentes antes de seguir, acompanhado de empresários, para suas acomodações na região do Juruá.

A chegada do cantor foi registrada por fãs e influenciadores que estavam no local. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, capturou esses momentos das redes sociais e compartilhou as imagens da recepção. Veja fotos e vídeo: