Em menos de 24h, PF deflagra mais uma operação no Acre contra pornografia infantil

A Operação Praesidium foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (11), em Rio Branco. A operação tem como objetivo coibir a produção, o armazenamento e a divulgação de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, dando cumprimento a dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca do município.

Segundo a PF, a investigação iniciou em março deste ano a partir de uma notícia crime encaminhada à Polícia Federal. Nesta fase, foram realizadas buscas na capital do Acre, Rio Branco, e uma cidade em Santa Catarina, chamada Canelinha. As buscas tiveram como finalidade identificar elementos que confirmem a participação do investigado nos crimes, além de identificar outros envolvidos.

Os envolvidos podem ser processados pelos crimes de produção e disseminação de material contendo imagens de abuso sexual infantil.

Operação Aquila III

A Polícia Federal deflagou a Operação Aquila III, na tarde desta quarta-feira (7), no município de Epitaciolândia, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um homem de nacionalidade boliviana, que foi preso em flagrante, pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil.