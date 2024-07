‘Escândalo da Abin’ leva Bolsonaro a suspender encontro com Bocalom e Alysson

Anunciado na semana passada pelo senador Marcio Bittar (UB-AC), em Rio Branco, o encontro do ex-presidente Jair e da ex-primeira Michele Bolsonaro com o prefeito Tião Bocalom e seu vice Alysson Bestene na disputa pela reeleição, está suspenso.

Bocalom e Alysson seriam recebidos pelo casal Bolsonaro na semana que vem em Brasília para a gravação de depoimentos a serem utilizados no rádio e TV nos programas eleitorais da campanha que se aproxima. Bocalom e Alysson Bestene seriam recebidos assim como todos os candidatos do PL e de outros partidos apoiados por Bolsonaro. O encontro foi suspenso, segundo o PL, porque o ex-presidente está muito nervoso e irritado nos últimos dias.

A causa seria as revelações das investigações da Polícia Federal em relação às atividades ilegais da chamada “Abin Paralela”, como ficou conhecido o escândalo em que, no Governo Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) espionava aliados e adversários na República. Entre as vítimas da espionagem estão ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), deputados, senadores e jornalistas.

A maior irritação do ex-presidente estaria relacionada a uma gravação feita no gabinete presidencial, no Palácio do Planalto, de uma reunião, sem autorização ou conhecimento do então presidente, pelo então presidente da Abin, Alexandre Ramagem. Aliado e amigo da família Bolsonaro, Ramagem atualmente é deputado federal pelo PL e pré -candidato do bolsonarismo à Prefeitura do Rio de Janeiro.

Relatório divulgado pela Polícia Federal e encaminhado ao STF sobre as espionagens irregulares mostram que Ramagem fez uma gravação de mais de uma hora de uma reunião entre ele, Bolsonaro e o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, além de duas advogadas, em 2020, para tratar de estratégias visando derrubar os processos contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das machadinhas no período em que ele era deputado estadual no Rio. Flávio Bolsonaro não participou do encontro porque havia testado positivo para Covid.

À interlocutores, Bolsonaro teria dito que foi traído por Ramagem, está muito nervoso e suspendeu agendas sobre política pelos próximos dias para estudar estratégias para combater mais essa acusação contra ele.