Estudo do Ipea cita atuação de Hildebrando Pascoal e seu Esquadrão da Morte no Acre

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) intitulado “Dinâmicas da Violência no Território Brasileiro: Acre 1” aborda a atuação do ex-deputado federal e ex-coronel da Polícia Militar do Acre, Hildebrando Pascoal, e o infame “Esquadrão da Morte”.

O estudo, que faz parte da publicação “Dinâmica da Violência e da Criminalidade na Região do Brasil”, dedica uma seção à análise das atividades de Hildebrando, que comandava o grupo criminoso conhecido por cometer assassinatos brutais.

Um dos casos mais notórios, o ‘crime da motosserra’, é destacado. Agilson Santos Firmino, de 34 anos, teve seus membros cortados com uma motosserra pelo grupo de Hildebrando. O crime foi uma vingança pela suposta participação de Agilson no assassinato do irmão de Hildebrando, Itamar Pascoal.