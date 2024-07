VÍDEO: Etapa de motocross termina em confusão e agressão física no interior do Acre

Uma etapa de motocross acabou em confusão e agressão física na tarde deste domingo (14), no bairro Aeroporto, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, o campeonato estava sendo realizado dentro da normalidade quando o choque entre duas motos de dois competidores deu início a um bate-boca entre os competidores. Em seguida, começaram as agressões físicas entre os dois. Na sequência, populares e amigos dos motociclistas entraram, dando início a uma confusão generalizada no local.

Após muitos empurrões, muita gente entrou para separar a confusão, que poderia ter tomado uma magnitude ainda maior. A Polícia Militar foi acionada e, depois de alguns minutos, chegou ao local, mas ninguém foi conduzido.

A entidade identificada como ASSCROSACRE, que estava realizando o evento, se pronunciou por nota e repudiou o comportamento agressivo dos participantes.

NOTA DE REPÚDIO

A ASSCROSACRE, lamento e repudia qualquer comportamento agressivo por parte dos pilotos e/ou diretores, que seja ele físico ou moral.

Os pilotos envolvidos no ocorrido em Epitaciolândia foram imediatamente punidos e desclassificado da competição.

MotoCross é o esporte da família, onde há crianças, mulheres e jovens. Rogamos pela paz e uma disputa saudável.

Atentosamente

A direção ASSCROSACRE

Veja o vídeo: