‘Fiesta Soy Latino’: evento latino promete agitar a noite de Rio Branco; confira atrações

No próximo dia 27 de julho, o Quintal do Geléia (Rua Minas Gerais, 108), em Rio Branco, Acre, será palco da “Fiesta Soy Latino”, um evento cultural que promete reunir o melhor da música, comportamento, vivências e culinária latinocaribenha.

O organizador do evento, Yuri Vargas, conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet e expressou seu entusiasmo: “Estamos muito entusiasmados em apresentar a ‘Fiesta Soy Latino’, um evento que celebra a vibrante cultura latinocaribenha. Esta festa é uma oportunidade única para compartilhar a riqueza das nossas tradições musicais e culinárias com todos. Esperamos que todos venham se divertir, dançar e provar pratos deliciosos. Vamos juntos fazer desta noite um momento inesquecível!”

Entre as atrações confirmadas estão a banda K’ARAQ, do Peru, e os DJs Nareza Barros, Yuri Vargas, da Bolívia, e Morane. O público poderá dançar ao som de variados estilos musicais, como cúmbia, reggaeton, salsa, merengue, guitarrada do Pará, carimbó, lambada, bachata, brasilidades e outros.

Além das apresentações musicais, os participantes poderão degustar pratos típicos da culinária latinocaribenha, como ceviches, pollos, pisco, tequila e muitas outras delícias.

Os ingressos já estão à venda e os preços variam entre R$150,00 para mesas (com capacidade para quatro pessoas) no primeiro lote, e R$40,00 para entradas individuais. As reservas podem ser feitas pelo telefone (68) 99613-2457.

A “Fiesta Soy Latino” começa às 19h30 e promete ser uma noite inesquecível, celebrando a rica diversidade cultural da América Latina.

