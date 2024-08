No segundo tempo o Flamengo abriu o placar com Pedro, artilheiro do futebol brasileiro com 29 gols anotados. Aos 27 minutos, foi a vez de Luiz Araújo, que deu a assistência para o primeiro gol, ampliar o placar para o Rubro-Negro no Maracanã após erro de passe bizarro de Gustavo Gomez no meio-campo.

Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (7/8), em São Paulo. Para se classificar, o time comandado por Abel Ferreira precisa vencer por três gols de diferença para avançar direto ou dois gols para forçar a disputa por penalidades.

Outros resultados

Na Arena da Baixada, o Athletico-PR venceu o Bragantino por 2 x 0 e pode perder até por um gol na partida da volta, em Bragança.

Enquanto isso, em Alagoas, o CRB saiu vencendo por 2 x 0, mas cedeu o empate para o Atlético-MG, com gols marcados por Scarpa e Paulinho.