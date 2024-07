Fonfon x Fofão: Carreta Furacão deverá pagar R$ 70 mil de indenização

O desembargador José Carlos Ferreira Alves, relator do caso, apontou: “O criador do personagem Fofão já tinha declarado não desejar que seu personagem fosse utilizado para outra finalidade que não fosse o entretenimento do público juvenil, […] por desejo seu, as máscaras e trajes do personagem foram destruídos após o óbito de seu criador”.

E completou: “Uma vez demonstrada a utilização indevida com a modificação não autorizada pelo autor da obra, a conduta ilícita já está caracterizada, sendo o dano dela decorrente presumido”, disse no documento da decisão.