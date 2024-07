Freio não segura e caminhão carregado de tijolos desce rampa e bate em barco; VÍDEO

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra um acidente envolvendo um caminhão e um barco, em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

No vídeo, o narrador diz que o freio não segurou o peso do caminhão, que estava carregado de tijolos e desceu a rampa, localizada no centro do município, que dá acesso às margens do rio.

Ao descer de ré, o caminhão bateu em um barco que estava carregado de mercadoria. A população presente no local precisou correr para retirar a mercadoria da embarcação antes que afundasse junto com o barco. Segundo informações, não há feridos.

