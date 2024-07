Gato é socorrido após ficar preso em caixa de descarga

No Ceará, um caso inusitado chamou a atenção da mídia. Nessa terça-feira (16/7), no município de Maracanaú, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de um gatinho que ficou preso na descarga de um vaso sanitário – e isso não é um meme ou fake news.

A cabeça do felino estava presa na caixa de descarga. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os profissionais, com muita cautela, conseguiram resgatar o bichano ileso e sem ferimentos.

O tutor do gato morava ao lado das instalações dos bombeiros, o que facilitou o rápido resgate. Ele chegou ao quartel com o felino preso na bacia do vaso. “Imediatamente, a equipe atendeu a ocorrência e, com habilidade, precisão e cuidado, conseguiu libertar o felino da inusitada prisão”, afirmou a pasta.

Prevenção

Os bombeiros aproveitaram o ocorrido para fazer um alerta aos tutores de gatos. Segundo a secretaria, é preciso criar um ambiente seguro para o próprio pet, ficar atento aos locais que seu bichinho costuma explorar e, em caso de reformas, supervisionar o animal de estimação com mais atenção.