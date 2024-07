Gladson Cameli almoça no Restaurante Popular e rende tietes durante refeição; veja vídeo

O governador Gladson Cameli, do PP, participou de um almoço nesta quarta-feira (10) no Restaurante Popular da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A visita foi um convite da coordenadora do restaurante, Márcia Andreatto, que proporcionou a Cameli a oportunidade de conhecer o espaço e experimentar os pratos preparados pelos profissionais locais.

Nas redes sociais, Gladson expressou sua satisfação com a comida e destacou a agradável companhia dos presentes. Durante sua estadia, o governador foi tietado por servidores e moradores que frequentam o restaurante diariamente.

No cardápio servido, o governador desfrutou de arroz, farofa, feijão, carne, macarrão e frutas, aproveitando o momento para interagir com os cidadãos locais, que o abordaram para conversar e tirar fotos.

Em publicação, ele comentou: “Hoje vim até a Baixada da Sobral, a convite da coordenadora do Restaurante Popular, @marcia_andreatto, para conhecer o espaço e provar a comida feita com muito amor por todos os servidores. Adorei a comida e, principalmente, a companhia de todos que encontrei. E você, já conhece esse espaço da Prefeitura de Rio Branco? Me conta aqui”

Veja o vídeo: