Gladson comemora 50 anos do Corpo de Bombeiros e diz que ampliou número de convocados em concursos

Em comemoração aos 50 anos do Corpo de Bombeiros, Gladson diz que ampliou número de convocados em concursos

O governador Gladson Cameli foi o anfitrião da cerimônia dos 50 anos do Corpo de Bombeiros Militar no Acre e do Dia do Bombeiro, realizada nesta terça-feira (2), em Rio Branco.

Chamado de Jubileu de Ouro, a cerimônia foi organizada para apresentar os feitos históricos do meio século de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar no Acre.

Gladson lembrou que durante os anos de gestão, o Corpo de Bombeiros contribuiu para salvar vidas, principalmente durante as enchentes históricas que todos os municípios acreanos enfrentaram nos últimos anos.

“Esse é um Corpo de Bombeiros que me representa, representa a sociedade e a nossa população. Nos orgulha pela braveza e respeito pela nossa bandeira”, disse o governador.

Ele lembrou que recentemente, o Governo do Estado realizou um concurso público para aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros no Acre. Em 2022, por exemplo, o governador convocou mais de 200 aprovados no concurso para o curso de formação.

“O nosso governo graças a toda uma sintonia da equipe, criando condições para fazermos o concurso público, chamamos os aprovados, ampliamos os números de convocados, melhoramos a infraestrutura, não só na capital, mas em todos os municípios e melhorando as condições de trabalho para que eles possam nos proteger cada vez mais”, concluiu.

Além da cerimônia de comemoração do jubilo, o evento também homenageou o Corpo de Bombeiros como várias medalhas. Foi o caso da moção de aplausos da Câmara Federal, requerido pelo deputado federal Coronel Ulysses (UB). A moção foi aprovada por 38 parlamentares do Congresso Nacional.

O governador, inclusive, foi homenageado com a medalha de mérito da Defesa Civil Estadual – Vale do Acre.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos destacou que em 50 anos de existência, o CBM sempre esteve nos momentos mais críticos da história do Acre.

“São 50 anos em que nós estamos tendo a oportunidade de diante dos grandes investimentos, que vieram desde 2019, de comemorar justamente essa potencialização que se tornou o Corpo de Bombeiros”, disse.

Veja fotos da cerimônia: