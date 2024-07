Harry fica sem palavras sobre o câncer de Kate e do rei Charles

Durante aparição no documentário sobre a batalha da realeza e de celebridades contra os tabloides britânicos, o príncipe Harry ficou sem palavras ao ser perguntado sobre os problemas de saúde de Kate Middleton e do rei Charles.

A entrevista de Rebecca Barry com o caçula do monarca britânico, que foi ao ar na última quinta-feira (25/7), tinha como foco as batalhas legais do Duque de Sussex com a imprensa britânica, mas as informações sobre a relação do príncipe britânico com os outros membros da realeza roubaram a atenção.

O momento que o Duque de Sussex pareceu ter mais dificuldade para responder as perguntas foi quando Rebecca Barry questionou se a doença do pai e da princesa Kate não fez ele pensar que “a vida é curta demais para essas batalhas legais”.

Ao responder a pergunta da entrevistadora sobre a doença dos familiares, o irmão mais novo de William se embaralhou: “Eu não acho que a questão legal, a continuação dessas batalhas legais seja o tipo de, eu…” Em seguida, ele acrescentou: “Você sabe, meu pai, minha cunhada e eu, você sabe, dar continuidade a essas batalhas legais são duas coisas completamente diferentes”.

O câncer de Charles foi anunciado em fevereiro e o da Princesa de Gales em março. Ambos abandonaram os compromissos reais para cuidarem da saúde, mas o monarca retornou aos compromissos em abril. Apesar de ainda tratar a doença com quimioterapia preventiva e não saber quando retornará às funções da realeza, a futura rainha participou do Trooping the Colour em junho e da final de Wimbledon no início de julho.