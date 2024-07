Homem de 56 anos mata a namorada de 15 anos no interior da Paraíba

Em um áudio enviado a um amigo, Maria Vitória relatou os constantes abusos e ameaças que sofria por parte de Gilson. “Ele já tentou fazer muita coisa comigo, né? Tipo, já jogou a pistola na minha cara, estourou a minha cabeça, aí tive que dar ponto na UPA, um monte de coisa. Só que eu nunca tive coragem de denunciar ele. Assim, né, coragem de fazer mal a ele e para os meus pais, entende?”, disse a adolescente na gravação.

Segundo testemunhas, Maria Vitória e Gilson bebiam em casa, quando começou uma discussão. O homem teria, então, sacado uma arma e realizado diversos disparos contra a jovem, que não teve chance de defesa. “Ele atirou mais de uma vez, ele se certificou de fato acertá-la e acertou de uma maneira que não tinha como ela sobreviver”, afirmou o delegado Sávio Siqueira, responsável pelo caso, em entrevista ao portal g1.

Após o crime, Gilson Cruz fugiu do local do crime. Ele acabou localizado e preso pela polícia em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Segundo o delegado Sávio Siqueira, responsável pela investigação, a prisão do suspeito foi possível graças ao monitoramento de câmeras de trânsito e à colaboração da Polícia Militar de Pernambuco.

Apesar de não haver registros formais de agressões contra Maria Vitória, familiares e amigos da jovem relatam que ela era constantemente vítima de violência por parte de Gilson. O suspeito, inclusive, já havia sido condenado por lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica contra a própria filha.