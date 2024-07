Idoso é morto a pauladas; mulher suspeita do crime foi vista puxando a vítima pelo braço

Um idoso identificado como Jaime Januario de Freitas de 70 anos teria sido morto a pauladas no começo da tarde desta segunda-feira (08), no município de Buritis, cerca de 215 km de Jaru. Segundo informações, uma mulher teria sido avistada por testemunhas puxando a vítima pelos braços em uma rua. A equipe do Samu esteve no local e constatou que o idoso estava morto.

A polícia foi acionada e realizou buscas nas câmeras de segurança das residências. O local foi isolado até a chegada da perícia técnica.

A mulher que é a principal suspeita do crime conseguiu fugir. As autoridades seguem investigando o caso.