Ingrid, de Casamento às Cegas, denuncia Leandro: “Estupro é a palavra”

Ingrid Santa Rita, de Casamento às Cegas, quebrou o silêncio depois do episódio final do reality de casais da Netflix, o Reencontro, exibido na madrugada da última quarta-feira (10/7). A arquiteta insinuou ter sido abusada por Leandro Marçal, com quem oficializou a união que aconteceu no programa. “Estupro é a palavra”, afirmou.

“Eu acolhi o Leandro desde o início. Foi difícil pra mim assimilar. Desde a lua de mel, o Leandro já apresentava isso e ele sempre falou pra mim que nunca tinha tido problema, isso lá no início. Então, isso também batia em mim como mulher numa questão de ‘o que eu estou fazendo de errado? A gente foi se curando, se unindo, unindo e a gente se casou. Casamos felizes e foi tudo muito sincero”, garantiu.

Ingrid prosseguiu: “Eu tinha vários motivos ali pra poder dizer que a gente separou. Mas não era o motivo de fato. O motivo foi: quando eu tivesse esse recorte, eu disse para ele fazer terapia e que eu iria aguardar ele. O distanciamento ia mexer com a gente, mas a gente ia fazer uma terapia em casal e ia conseguir se encontrar de novo”.

Santa Rita destacou que Leandro não tinha ereções, mesmo assim, a esperava cair no sono para tentar penetrá-la com os dedos. “O abuso, o estupro, porque essa é a palavra, começou a acontecer a partir do momento em que eu tivesse recorte, conversei com ele e ele esperava eu dormir para tentar resolver o problema. Mas ele esqueceu que precisava me avisar. Precisava ser consentido, como até então era”, ressaltou.

Ela deu detalhes de como tudo aconteceu: “Acordava com ele me chupando. Com todas as práticas possíveis, numa tentativa insana de resolver o problema. Eu não conseguia reagir aquilo. Sempre me vi como uma mulher muito bem resolvida e falava que isso nunca ia acontecer comigo”.

Ingrid revelou que teve um mal-estar depois de um dos episódios de abuso. “Começou a evoluir para um nojo. Comecei a sentir nojo daquela relação. Daquelas tentativas. Comecei a me vestir mais, dormir com o travesseiro para baixo, dormir na sala, até o dia que meu corpo reagiu, meu corpo colapsou”, reforçou.

A ex-participante da atração que une casais relatou ter desmaiado por conta do estresse. “Quando houve a última tentativa, que eu fiquei numa posição que fiquei sem entender, porque eu estava assim, eu gritava: não toca mais em mim, não quero que você toque em mim. Bati com as costas na cama e acordei com as minhas duas filhas em cima de mim. Leandro sentado na cama, olhando”.

A arquiteta lembrou que tem uma medida protetiva contra o ex-marido, depois de registrar a queixa numa delegacia: “Leandro nunca me ameaçou, mas acho que ele não consegue ter consciência do que ele fez. Ele nomeia o que ele fez como prática egocêntrica. Isso não é egocentrismo. Isso é abuso, é estupro. Daqui pra frente, tudo vai ser tratado de forma jurídica. Eu fui em uma delegacia, eu abri BO, estou protegida pela Lei Maria da Penha e me doeu muito”.

Ingrid Santa Rita finalizou mostrando esperança no futuro, frisando que irá superar o momento difícil. “Eu vou voltar a sorrir e vou aparecer aqui sorrindo bastante. Eu sou uma pessoa traumatizada e o trauma, a cicatriz, ela fica na pele. Mas isso não anula a vida. Eu vou ser feliz de novo e talvez agora de uma forma honesta, segura e respeitosa”, encerrou.

