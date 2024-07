Isabelle lamenta derrota do Boi Garantido no Festival de Parintins

Ela deixou claro que o boi branco e vermelho é “sinônimo de tradição”, mas também de “superação”, e aproveitou para celebrar as pessoas que fizeram parte dos três dias de evento.

“Agradeço e parabenizo todos os envolvidos nesse espetáculo. Artesãos, pintores, soldadores, alegoristas, diretores, coreógrafos, dançarinos , músicos e PRINCIPALMENTE a minha apaixonada Galera encarnada, que vibra e emana das arquibancadas . Os meus 10 não são apenas meus, são nossos! Pois eu sou uma gota nesse oceano”, finalizou.

Boi Caprichoso vence 57ª edição do Festival de Parintins

O Festival de Parintins tem um novo campeão. Com o tema Cultura – O Triunfo do Povo, o boi Caprichoso conquistou melhores avaliações e levou o título deste ano. É o terceiro ano consecutivo que a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso sai vitoriosa do evento e a 26ª em toda a história do evento.

Na primeira e última noites, o boi Caprichoso levou a melhor, enquanto a segunda noite foi de empate entre os bumbás.

O boi azul e branco levou três subtemas para o bumbódromo: Raízes – o Entrelaçar de Gentes e Lutas, com foco no triunfo do povo por meio das culturas na Amazônia brasileira; Tradições – o Flamejar da Resistência Popular, que falou sobre a tradição que dá vida ao boi Caprichoso; e Saberes – o Reflorestar das Consciências, que exaltou os saberes milenares da população.

“É o momento que a gente pode brindar e dizer que o festival pode e precisa crescer mais. Ainda vejo o olhar não legal para o julgamento, todo mundo viu o que foi apresentado. A coisa pode evoluir mais”, avaliou o presidente Rossy Amoedo em coletiva transmitida pela TV A Crítica.

Ele ressaltou ainda que fizeram um lindo espetáculo esse ano e que o título deste ano é um sonho realizado. “É um dia muito especial para nós, da família azul e branco, que brinda com muita felicidade esse título. Eu era criança quando fomos tri campeões e essa criança realiza um grande sonho em estar aqui.”

Isabelle Nogueira se transforma em onça em Parintins

Terceiro lugar no BBB24, Isabelle Nogueira encantou o público do Festival de Parintins, conhecida como “Ilha da Magia”, e localizada a 369 km de Manaus. Para além de chamar colocar a cultura amazonense em evidência, a cunhã-poranga surpreendeu o público do Bumbódromo ao se transformar em onça, durante a apresentação do Boi Garantido.

“Isabelle emociona demais, o amor dela por esse festival é muito genuíno. E essa toada dela é maravihosa”, elogiou um perfil no Twitter. “Isabelle, você é a maior, entenda!”, enalteceu mais um. “Obrigado Isabelle Nogueira por nos apresentar um festival tão lindo e tão rico como esse. Mas meu coração pulsou e arrepiou, descobri que sou muito Caprichoso”, comentou outra.

🚨ASSISTA: Foi quase unânime os comentários nas redes sociais dizendo que foi emocionante ver Isabelle Nogueira, a Cunhã-poranga do Boi Garantido, no Festival de Parintins.pic.twitter.com/erns7Y5oqm — CHOQUEI (@choquei) June 29, 2024